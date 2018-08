Kokk: põua tõttu võib olla vajalik looduskahjustuse välja kuulutamine

Maaelukomisjoni aseesimehe Urmas Kruuse sõnul on Jõgevamaal ettevõtjaid, kes on valmis investeerima ja näevad väga pikka visiooni, kuid töötajatest on puudus. «Ettevõtjatel on mure, kuidas leida head, kvalifitseeritud tööjõudu, isegi siis, kui nad on valmis väga palju koolitama,» ütles Kruuse.