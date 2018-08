Kersti Kaljulaid andis 20 noorele üle stipendiumid välismaa tippülikoolidesse suundumiseks

Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri asejuhataja Katrin Kiisleri sõnul on Noore Õpetlase stipendium heaks näiteks era- ja avaliku sektori koostööst. «Praktika, kus riik ja ettevõtjad panustavad ühiselt säravate noorte õpingute toetamiseks maailma tippülikoolides, on Eestis haruldane ja järgimist vääriv. Stardikapital stipendiumi näol annab gümnaasiumilõpetajale võimaluse astuda esimene samm ja tublisti õppides tõestada end juba ka teistele rahastajatele,» märkis ta.

Noore Õpetlase stipendiumi nõukogu esimees Tõnu Pekk lisas, et varasemad stipendiaadid on andnud Eesti riigi arengusse olulise panuse. Töötatakse Eesti ettevõtetes või ülikoolides, peetakse külalisloenguid ja tutvustatakse kodumaad globaalsel tasandil. «Ajalugu näitab, et suur hulk eratoetajatest on ise välismaal kõrgharidust omandanud ja teavad, millist julgust taolise otsuse langetamine nõuab. Ühtlasi mõistavad nad, kui väärtuslik on piiri taga õppimise kogemus ning seal saadud teadmiste ja kogemuste rakendamine Eestis,» kirjeldas ta.