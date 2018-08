Õnnetuste kasv on kaasa toonud liikluskindlustuse hinnatõusu

Liikluskindlustuse fondi juhi Mart Jesse sõnul on viimase aja liikluskindlustuse hinnatõus tingitud peamiselt sellest, et liiklusõnnetuste arv on pidevas kasvutrendis ning keskmine kahju on tõusnud 2000 euro lähedale. «Kuigi tänavatele ilmub üha enam moodsate ohutusseadmetega varustatud sõidukeid, mis peaksid õnnetusi ära hoidma, on kahjuks inimeste hoolivus kaasliiklejate suhtes halvenenud. Punase tule alt läbi kihutav sõiduk või keelatud alal vastassuunast möödasõitev auto ei ole liikluspildis enam haruldus,» ütles Jesse.

Kui eelmise aasta kuue kuuga said kindlustusandjad liikluskindlustusest 1,7 miljonit eurot kahjumit, siis tänavu samal perioodil oli kasum 0,4 miljonit eurot. Kindlustusmaksete summa oli 52,3 miljonit eurot, mida on 17 protsenti rohkem võrreldes mullu kuue kuuga.

«Liikluskindlustuse poolaasta tulemus on üle kuue aasta jõudnud väiksesse kasumisse, kuid rõõmustamiseks ei ole kindlasti põhjust, sest pool aastat on veel ees,» märkis Jesse.

Esimese poolaasta kõige suurem liikluskindlustuse kahjujuhtum toimus veebruaris, kui alkoholijoobes veokijuht sõitis ette rongile, mille tulemusena see paiskus rööbastelt välja.

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul ületab kahjujuhtum oluliselt 1,2-miljonilist liikluskindlustuse varakahjude hüvitispiiri, kuid lõplik summa on veel selgitamisel. «Täiesti vastutustundetu on riskida purjuspäi nii enda kui teiste eludega. Joobes õnnetuse põhjustanud juht peab arvestama sellega, et kindlustusselts saab väljamakstud hüvitise temalt hiljem tagasi nõuda,» selgitas Lepvalts.

If Kindlustuse liikluskindlustuse tootejuhi Reet Veilbergi sõnul teeb murelikuks, et poole aastaga on liikluses hukkunud rohkem inimesi kui eelmisel aastal kokku. «Lisaks hukkunutele on palju rohkem neid, kes on liikluses saanud üliraskelt viga ja peavad ülejäänud elu veetma ratastoolis või hooldusasutuses, tulles toime vaid teiste inimeste või lähedaste abil. Olge liikluses tähelepanelikud, ärge hinnake oma võimeid üle, ärge tegelege roolis kõrvaliste tegevustega, kinnitage turvavöö nii esi- kui tagaistmel ning tagage laste turvalisus,» ütles Veilberg.