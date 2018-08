Ministrikandidaadi vangerdus: abikaasa võttis Tammiste ettevõtte juhtimise üle

Seoses sellega, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Jevgeni Ossinovski avalikustas uue ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadina Rene Tammisti nime, algatas viimane vangerduse oma ettevõtte juhtimises. Seni oli Tammist ainuosanikuna talle kuuluvas ettevõttes Solon Consultancy OÜ ainus juhatuse liige, ent nüüd on sellel kohal juba tema abikaasa.

„See oli seotud otsusega, et ma tõmbun aktiivsest juhatuse liikme rollist tagasi,“ selgitas Tammist. „Eesmärk on see, et ma ei oleks enam kuskil aktiivses juhatuse liikme rollis.“

Tammist tunnistab, et selline lahendus ei pruugi tagada selget piiri tema rollide vahel ministri ja ettevõtjana. „Ausalt öeldes mõtlesin ma ise ka, kuidas seda teha,“ möönis ta, „aga praegu olen liikunud ühe sammu korraga.“

Tammist märkis, et valitsuse liikmetel on lubatud ettevõtluses tegutseda, ent seaduse kohaselt tuleb siis teavitada peaministrit. Ta ise ei ole veel peaministriga neist asjust rääkinud, aga praegu on ta ka alles ministrikandidaat. Ametisse asub Tammist järgmise nädala kolmapäeval. Ta lubas siis kohe peaministri kõigega kurssi viia.

Kui pärida Tammistilt Solon Consultancy OÜ 2016. aastal võetud laenu järele, ei tule eraisikult võetud laen talle telefoni otsas esialgu üldse meeldegi. Ta lubab täpsustada ja tagasi helistada. Selgitus saabub aga meilitsi ja kõlab nii:

„Vastuseks päringule: Solon Consultancy OÜ näol on tegemist ühinguga, mille eesmärk on vara valitsemine investeeringuid haldava äriühingu vahendusel. Äriühingul eksisteerib minu kui eraisiku ees kohustus, mille suuruseks oli algselt 220 000 eurot.“ Lihtsamas väljenduses ütleb Tammist, et ta andis oma ettevõttele ise rohkem kui kahesaja tuhande eurose laenu. Tammist lisab, et ühingu tegevuse finantseerimine osanike poolt on tavapärane ja legaalne tegevus ning et tehing seotud isikute vahel on toimunud vastavalt seadusele ja turutingimustel.