Lavrov Türgis: dollari aeg on läbi

Lavrov, kes pidas ühise pressikonverentsi oma Türgi ametivenna Mevlüt Çavuşoğluga, toonitas, et USA sanktsioonid on ebamoraalsed ja Ühendriigid kasutavad neid ülemaailmses kaubanduses ebaausa eelise saamiseks. Välisminister lisas, et Venemaa on juba mõnda aega mõelnud, kuidas nad võiks näiteks Türgi, Hiina ja Iraaniga kaubeldes kasutada rahvuslikke valuutasid.