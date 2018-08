Töövahendusportaali rajaja: Lätis pole 1500-eurone netopalk enam mingi kosmos

Ta lisab, et kui teadmisi on rohkem, pole probleem saada ka 2000 eurot peo peale, ning see on täiesti reaalne palgasumma, vahendas Läti majandusleht Dienas Bizness.

Kreilise sõnul on tööturu seadused täpselt samasugused nagu muudel turgudelgi: on nõudlus ja pakkumine. Kui nõudlus ületab pakkumise, tõuseb tööline hinda. «Praegu on just selline aeg. Töötajaid on vähe, tööandjaid palju, mis tähendab, et eelis on palgatöötajal,» leiab ta.