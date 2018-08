Kokkukukkumise äärel Türgi liirist võib saada euroala suur probleem

Olukord Türgis on muutnud väga murelikuks Euroopa Keskpanga, sest mitu suurt euroala panka on Türgi ettevõtetele kõvasti raha laenanud, et nood saaksid kasu lõigata mõne aasta eest alanud Türgi ehitusbuumist. Nõrk liir teeb sellistel ettevõtetel dollarites ja eurodes võetud laenu tagasimaksmise väga raskeks, sest maksta tuleb nüüd palju rohkem.