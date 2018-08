Eerik-Niiles Krossi Kõue mõis vaevleb maksuvõlas

Kõue mõisa omaniku Eerik-Niiles Krossi sõnul koosneb ligi 160 000 euroni ulatuv mõisa maksuvõlg peamiselt sotsiaal- ja käibemaksust. „Mõis annab tööd ligi 25 töötajale ja seetõttu on maksukoormus väga kõrge,“ ütleb Kross. Ta lisab, et võlasummast ligi 70 protsenti on ajatatud ning mõis peab oma maksegraafikust siiski kinni.