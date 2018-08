Runö uus peamasin läks maksma üle 100 000 euro

Rikkes peamasina tuleviku osas seni aga otsuseid langetatud ei ole. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles juunis, et vana peamasin jääb pärast remonti tagavaraks. «Hetkel ei ole selle remondiga pihta hakatud. Praegu on tähtis, et laev on liinil ja edaspidised otsused võtame siis vastu, kuidas aega ja võimalust tegeleda on,» ütles Laasma BNS-ile.