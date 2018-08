Soomet ootavad ees maksumuudatused, mis võivad mõjutada ka suurt osa seal töötavaid eestlasi

Soome peaministri Juha Sipilä sõnul jääb peagi algavate eelarvekõneluste põhieesmärk samaks, mis ta oli ka mullu – soomlaste tööjõu näitajate parandamine, vahendab Yle.

Sipilä astus pärast puhkust esimest korda meedia ees üles eile koos Eesti peaministri Jüri Ratasega seoses Eesti 100. sünnipäevale pühendatud jalgrattamatkaga. Muuhulgas jagas ta kommentaare ka Soome rahandusministeeriumi värskelt avalikustatud eelarvekavale.

Soome peaministri sõnul on järgmise aasta eelarvekava esimene versioon, mis avalikustati möödunud reedel, väga hea. «Selles on juba arvestatud kevadiste eelarvearutelude käigus välja käidud ettepanekutega,» lausus Sipilä.

Tema sõnul jätkatakse augusti teises pooles eelarvekõnelusi ennekõike selles osas, mis puudutab Soome maksusüsteemi ja selle võimalikke muudatusi. Sipilä märkis, et valitsusel on jätkuvalt prioriteediks tööjõu küsimused ning hiljutise majanduskasvu valguses ka see, kuidas tekkinud olukorda targalt ära kasutada.

«Me oleme juba otsustanud tõsta kõige madalamate määradega toetusi ja riikliku pensioni makseid,» märkis Soome peaminister. Ka ütles Sipilä, et koalitsioonipartnerid on juba jõudnud üksmeelele selles osas, et ühtegi maksutõusu uuel aastal Soomes ei tule.

Küll aga tahetakse sarnaselt Eestile kehtestada ka Soomes maksusoodustused madala ja keskmise sissetulekuga elanikele. Teadupärast hakkas Eestis sellest aastast kehtima 500-eurone tulumaksuvaba miinimum ning kehtestati tulumaksuvabastuse astmed, mille kaudu võidavad enim kuni 1200 eurot teenivad Eesti inimesed.

Soomes liigitatakse madala sissetulekuga inimeste alla need, kes teenivad brutopalgana alla 1900 euro ning keskmise sissetulekuga on need, kes teenivad vahemikus 1900 kuni 6400 eurot. Keskmine brutopalk Soomes oli 2016. aasta andmetel 3363 eurot kuus.