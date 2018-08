Analüütik: Eestisse jõuab Türgis toimuva mõju läbi odavamate turismireiside

Türgi liir on viimase nädala jooksul kõvasti kukkunud, mis muudab investorid ärevaks eelkõige selle tõttu, et valuuta on tugevalt seotud mitmete suurte Euroopa pankadega, kes laenavad Türgile, seades nii omakorda ohtu euro ja eurotsooni.

"Finantsturgude peamine tähelepanu tulevikus on suunatud ennekõike kaubandustõrgete edasistele arengutele Hiina-USA suunas ja Türgi on suurmajanduste mõõduvõtmise kõrval siiski tilk meres. Türgiga seotud riskisentimendi langus mõjutab küll ka teisi arenevaid turgusid, kuid suurim mõju on selgelt ennekõike Türgi finantsturgudele ja sealt edasi Türgi majandusele," selgitas Palm Postimehele.

Palmi sõnul avaldub peamine mõju täna valuutaturul ja puudutab otseselt Türgi liiri vahetuskursi vabalangust. "Kui juuli lõpust alates on globaalsete finantsturgude riskivalmiduse langust peegeldav dollari ja jaapani jeeni vahetuskurss nõrgenenud vaid veidi üle 1 protsendi, siis türgi liiri kurss on nõrgenenud pea 40 protsenti dollari suhtes," märkis Palm.

Peaökonomisti hinnangul on mõjud teiste arenevate turgude valuutadele suhteliselt tagasihoidlikud. "Türgiga tihedamaid kaubandussidemeid omava Venemaa rubla vahetuskurss on dollari suhtes nõrgenenud ca 8-9%. Viimast on mõjutanud aga täiendavalt uudised uutest sanktsioonidest Venemaa vastu," rääkis Palm.

Türgi peamised impordipartnerid möödunud aastal olid Hiina (23 mld dollarit), Saksamaa (21 mld), Venemaa (18,5 mld) ja Itaalia (11,3 mld). "Mõju Euroopa majandustele kaubanduse kanali kaudu on piiratud. Ei ole kahtlust, et Türgi majanduse jaoks esitab aga finantskriis tõsise väljakutse," nentis Palm.

Kokkuvõttes kinnitas Palm, et Eesti elanike jaoks on vahetu lühiajaline mõju seotud paljuski turismiga, sest türgi liiri märkimisväärne nõrgenemine tõstab niigi populaarse reisisihtkoha atraktiivsust veelgi.

Liir kukkus esmaspäeva varajastel tundidel möödunud nädalaga võrreldes veel täiendavad 10 protsenti, laskudes kursile 7,09 dollari vastu. Pärast reedest suurkukkumist oli liir kursil 6,86 dollari vastu. Türgi autoritaarne president Recip Tayyip Erdogan kuulutas nädalavahetusel, et tegu on lääneriikide vandenõuga Türgi vastu ja kutsus oma kodanike üles dollari hülgama ning vahetama neid liiride vastu.