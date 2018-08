Üha vähem noori võtab õppelaenu

Õppelaenu võtjate osakaal õppelaenuõiguslike tudengite hulgast on vähenenud alates 2009. aastast, mil ei võetud enam vastu uusi taotlusi õppelaenu kustutamise kohta avaliku sektori töötajatelt ja alla 5-aastast last kasvatavatelt vanematelt.

SEB äriarenduse divisjoni müügijuhi Evelin Tammearu sõnul on nende poolt sõlmitud õppelaenu lepingute arv olnud viimastel aastatel langustrendis. «Lisaks eelpool toodule on õppelaenu võtjate osakaalu vähenemise põhjuseks kindlasti ka tasuta hariduse osakaalu ning üliõpilaste toetuspakettide (näiteks on lisanud vajaduspõhine õppetoetus ning mitmed stipendiumid) suurendamine,» selgitas Tammearu.