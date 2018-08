Kokkukukkumise äärel Türgi liir raputab aktsiaturge

Liir kukkus esmaspäeva varajastel tundidel möödunud nädalaga võrreldes veel täiendavad 10 protsenti, laskudes kursile 7,09 dollari vastu. Pärast reedest suurkukkumist oli liir kursil 6,86 dollari vastu. Türgi autoritaarne president Recip Tayyip Erdogan kuulutas nädalavahetusel, et tegu on lääneriikide vandenõuga Türgi vastu ja kutsus oma kodanike üles dollari hülgama ning vahetama neid liiride vastu.

Liiri kukkumine muudab investorid ärevaks eelkõige selle tõttu, et valuuta on tugevalt seotud mitmete suurte Euroopa pankadega, kes laenavad Türgile, seades nii omakorda ohtu euro ja eurotsooni. Euro langes reedel dollari vastu 0,5 protsenti ja on esmaspäevase seisuga dollari vastu kursil 1,13700, mis on kõige kehvem tulemus alates möödunud aasta juulist.