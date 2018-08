Brexit on toonud Suurbritanniasse tööjõukriisi

Ligemale 40 protsenti tööandijatest on kogenud viimase 12 kuu jooksul raskusi vabade töökohtade täitmisega. 2017. ja 2018. aasta esimeste kvartalite vahel on EL-ist Suurbritanniasse saabunud inimeste arv kasvanud ainult umbes 7000 võrra. 2016. ja 2017. aasta esimeste kvartalite vahel kasvas saabujate arv aga ligemale 148 000 võrra. See tähendab, et kasv on vähenenud sisuliselt 95 protsenti, kirjutab BBC.