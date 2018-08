Alexela: kütusemüüjad peavad alternatiivkütustele üleminekut vedama

«Alexela Tallinna tanklad ja Jüri tankla on juba täiesti toetusevabalt ehitatud. LPG-tanklaid hakkasime ka kunagi ehitama nullnõudluse peale. Natuke peab eest vedama, et inimesed julgeksid selle kütuse peale üle minna. CNG on ikkagi tehaseseadistuses ostetud asi, seda üldjuhul eraldi peale autole ei panna,» ütles Helbling arvamusfestivalil toimunud arutelus «Millal elektri- ja gaasiautod maailma vallutavad?».

Samas viitas Helbling, et pikemas perspektiivis liigub transpordisektor pigem elektri- kui gaasiautode suunas. «Meie usume siiralt, et gaas on sildkütus. Meie eesmärk on vähendada õhuheidet ning see on kõige madalam õun mida ära noppida. Alustasime LPG-ga, kuigi ta on mustem kui maagaas, siis seda on lihtne kasutatud autodele paigaldada. Nüüd oleme liikunud CNG juurde. Kindlasti on vähem kui 30 aasta pärast eratransport suure tõenäosusega elektri peal,» märkis ta.

Helblingi sõnul on seni aidanud gaasitanklaid rajada Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeede. Ühtlasi soodustab alternatiivsetele kütustele üle minekut see, kui tuntud automüüjad toovad turule tavaliste bensiini- ja diiselkütuseid tarbivate autode kõrval ka gaasi- ja elektriautod.

«Teise valiku peab inimesele pakkuma see sama automüüja, kelle juures ta on harjunud käima. Kütusemüüjana peame meie samamoodi ümber mõtlema oma tankimisvõrgustiku,» märkis Helbling, lisades, et elektriautode populaarsuse kasvades hakkavad kliendid tanklate külastamise asemel rohkem kodus laadima.

«Tehnoloogia odavnemise mõttes on teine suur küsimus on materjalide kaevandamine ja kasutatud akude utiliseerimine, mille peame globaalselt lahendama, et see kõik oleks keskkonnamõttes tasakaalus,» ütles ta.