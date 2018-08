Tõsise rongiõnnetuse põhjustanud juht pääseb ilmselt hiigelnõudest

«Oli oht, et rongiraam võib olla kõver. Meil ei ole küll ametlikku kinnitust, aga elame teadmises, et raam on sirge,» ütles Elroni juht Olle Tischler Postimehele. Kui raamiga on kõik korras, siis on rongi taastamisel vähe tööd, sest katki läks üks aken ning rong vajab ka ülevärvimist.

Reisirongi õnnetus Kulnas. FOTO: Martin Ilustrumm

«See on kõige õnnelikum õnnetus, mis füüsikaliselt saab olla, sest külgepidi põrkasid kokku rongi- ja veokikered. Kui see oleks juhtunud sekund hiljem, oleks see auto olnud vagunis sees,» sõnas ta. Tischler lisas, et asi nägi kole välja, aga tehniliselt võttes oli tulemuseks parim võimalik lahendus.

Hetkel on viga saanud elektrirong Valgevenes Stadleri tehases ning ametlikku ekspertiisiakti Elronile veel edastatud pole.

Miks see õnnetus juhtus, on Elroni juhi sõnul siiani arusaamatu. «Kui me vaatasime rongi pardakaamera salvestust, siis 45kraadise nurga alt veokit näha ei ole, aga 45kraadine nurk tähendab, et mõlemad sõidukid liiguvad ühe kiirusega,» selgitas Tischler.

«Liikluskindlustuse seaduse järgi on varakahju kindlustussumma ehk hüvitiste ülempiir 1,2 miljonit. Varasema kogemuse põhjal oli meil alust hinnata, et Kulna õnnetuse puhul tuleb ERGO-l arvestada liikluskindlustuse maksimaalse kindlustussummaga,» ütles ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts juunis Postimehele.

Kui liiklusõnnetuse põhjustaja on joobes, siis nõuab kahju hüvitanud kindlustusselts väljamakstud kahjuhüvitise joobes juhilt tagasi. «Iseasi on see kui palju suudab süüdlane hüvitada,» ütles pärast õnnetust ERGO kahjukäsitluse juriidilise osakonna juht Vaho Vahkal lisas ta. Kindlustus saab veokijuhile kahjunõude esitada pärast seda, kui on saanud Elronilt avalduse kahjude korvamiseks ning kui politsei on neile esitanud kinnituse, et juht oli õnnetuse ajal joobes.

Aimduse rongiremondi arvetest annab mõned päevad pärast Kulnat Kasemetsas toimunud õnnetus, kus raudteeülesõidule lähenenud džiip ei saanud pidama ja libises mööduvale rongile otsa. Pärast õnnetust tuli välja vahetada vaguni uksesüsteem ning teha kereremont. Need tööd läksid maksma 38 000 eurot.