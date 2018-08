Pangad ei taha Ida-Virumaa ehitusi rahastada

Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus turundusjuht Vadim Orlov ütles, et pankade arvates on sinna kanti investeerimine seotud suure riskiga, kuna kinnisvaraturg on vähe arenenud, kirjutab Põhjarannik .

Rand ja Tuulbergi juhatuse liige Janno Meriloo tõdes, et tellija, antud juhul Waldchnepi krediteerimine on suur rahaline risk, ent see on ka nende trump teenuseturul. Teisalt lubab selline partnerlus ehitusega kiiremini algust teha.