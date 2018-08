Ukraina ettevõtte kavatseb käivitada sügisest Kiievi-Tallinna reisirongiliini

Rongifirma Ukrzaliznõtsja reisirongide osakonna juhi Aleksandr Kasnoštani sõnul on läbirääkimised Eesti kolleegidega käinud juba pikemat aega ja Eesti on projektist väga huvitatud.

Eelmise aasta juunis väljendas Eesti Raudtee juhatuse esimees ja peadirektor Erik Laidvee kahtlusi Kiievi ja Tallinna vahel reisirongiliikluse käivitamise suhtes, märkides, et sellega pole sisuliselt veel tegeletud. «Üldiselt oleks see tervitatav, mida rohkem selliseid ronge käib, seda parem, aga siin on muidugi kiiruse probleem, kui me räägime reisijatest,» ütles Laidvee 8. juunil 2017 BNS-ile.