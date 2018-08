Korraldatud jäätmevedu uputab Eesti prügisse

Kommentaar

Majavara Haldus haldusjuht Kaarel Koger

Kõik oli korras, kui teenus oli vaba, sest teenuse osutaja oli kliendi suhtes palju vastutulelikum.

Turule on jäänud peamiselt kaks tegijat: Eesti Keskonnateenused ja Ragn Sells, mis sisuliselt tähendab monopoolset olukorda, sest nende ettevõtete vahel sisulist vahet ei ole. Jäätmeveolepingud on hankesüsteemi tõttu paariks aastaks lukus, mistõttu ükski uus tegija turule siseneda ei saa.

Kliendid enam jäätmeveo päeva valida ei saa. Kui nurised, et graafik ei sobi, vastatakse, et võtku konteinereid juurde. See aga tähendab juba rajatud prügimajade ümberehitamist.

Lahendus oleks, kui jäätmete tekitamise üle peetaks elektrienergia tarbimisega sarnast andmeladu, mis tagab, et igaühel on leping ja ta peab maksma.

Majavara teenindab 40 korteriühistut kokku 2000 korteriga.