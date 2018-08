Ettevõtja ja analüütik EKRE majandusprogrammist: ideed Pätsi ja nõukogude ajast

Möödunud nädalal selgus Postimehe ja BNSi poolt tellitud uuringust, et EKRE oli juulis populaarsem kui eales varem – neid toetas iga viies Eesti valimisealine kodanik ehk kokku 22 protsenti. Nii on nad Keskerakonna vaat et kinni püüdnud.

Kuna EKRE juhtivpoliitikud rõhutavad pidevalt, et nad ei ole vaid kahe teema (pagulased, seksuaalvähemused) erakond, vaid neil on terviklik kõikehõlmav programm, võttis Postimees selle ette ja palus majanduse osa kommenteerida kahel eksperdil, tarkvarafirma Helmese omanikul Jaan Pillesaarel ning president Kersti Kaljulaidi majandusnõunikul Heido Vitsuril.

Heido Vitsur ütles alustuseks, et EKRE majandusprogramm on ülejäänutega võrreldes kõige omanäolisem ja lubatud muutuste poolest ka kõige radikaalsem. Tema sõnul torkab enim silma see, et EKRE ei hooli eriti palju ELis kehtivatest põhimõtetest ja antud lubadustest, kui see nende vaadetega kokku ei lange. «See programm pole täies ulatuses just selle keskkonna jaoks, mille endale juba ammu valinud oleme.»

Kõige rohkem elevust tekitas Mart Helme juhitud erakonna idee luua riiklik krediidiasutus, Eesti Panga kontrolli all olev konservatiivne Eesti Panga Kommertspank, kus kliendid saavad raha hoida ja omavahel arveldada. Sellega loodab EKRE igal aastal kokku hoida kümneid miljoneid eurosid. Vitsur pidas seda erakonna kõige markantsemaks ideeks. «Nagu Eestis enne II Maailmasõda,» märkis ta.

Jaan Pillesaare sõnul on see mõte selgelt nõukogude ajast. «Esiteks on panga pidamine ka kulu, mitte ainult tulu. Isegi meie edukaim «uue põlvkonna pank» LHV oli kõigepealt kümmekond aastat kahjumis, enne kui kasumisse jõudis. Milline on tõenäosus, et riik oskab panka juhtida paremini kui LHV kogenud pankurid?» küsis ta.

Laiem oht on ettevõtja sõnul see, et riik siseneb niimoodi vabale turule ja rikub konkurentsi. Samas tark erakapital teab, et ta ei saa lõpmatult konkureerida riigi monopoliga. Tulemuseks on turult lahkumine. «Konkurents aga on ainus jõud, mis hoiab turul hinna mõistliku ja teenuse kvaliteetsena,» leidis mees.

Ei midagi uut päikese all

Vitsur arvas, et EKRE riigikapitalism ja soov ettevõtteid rahvuslikest huvidest lähtuvalt maksustada pole midagi uut. Lisaks sõjaeelse Eesti vabariigi majanduspoliitikale võis EKREl silme ees olla ka mitmete Kagu-Aasia «tiigrite» möödunud kümnendi poliitika, aga ka USA presidendi Donald Trumpi majanduspoliitika, sõnas ekspert.

EKRE majandusprogrammis sisaldub ka punkt, mis tahab väike-, pere- ja keskmise ettevõtluse soodustamiseks vähendada riigilõivu ja kehtestatud algkapitali suurust, samuti lihtsustada nende tegutsemisnõudeid. Vitsur ei usu, et EKREl õnnestuks sellega midagi kaalukat saavutada. «Nõuded ettevõtte loomiseks on meil niigi madalad ja mulle tundub, et barjääride edasine alandamine tuleb kasuks eelkõige mänguritele ja vastupidiselt lubatule hakkab häirima väike-ettevõtluse arengut,» arvas mees.