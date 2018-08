Ettevõtted peavad septembriks avaldama oma tegelikud kasusaajad

Advokaadibüroo Ellex Raidla partneri, vandeadvokaadi Ermo Kose sõnul tähendab otsene omamine seda, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust. «Kaudse omamise all peetakse silmas aga olukorda, kus ettevõttes omab rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust teine äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all,» selgitas Kosk pressiteates.