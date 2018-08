Kas Eesti kinnisvarapealinn on hoopis Jõgeva?

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et siiani pole keegi analüüsinud, milline on kinnisvaratehingute suhe elanike arvu kohta. «Üllatusi oli piisavalt eesotsas muidugi faktiga, et Jõgeval on elanike arvu kohta kõige intensiivsem kinnisvaraturg, sellele järgneb Tallinn, kuid peaaegu sama aktiivsed on ka Ida-Virumaal paiknevad Jõhvi ning Kohtla-Järve,» sõnas Sooman.