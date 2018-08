Taxify laienes mitmetesse uutesse Euroopa linnadesse

Taxify asutaja ja tegevjuht Markus Villig ütles, et et Taxify laienemisplaanides on pealinnade kõrval üha enam ka väiksemad linnad. «Eesti näitel võib öelda, et isegi mõnekümne tuhande elanikuga linnades võib olla teenuse järele nõudlus. Lisaks on neil, kes palju reisivad, mugav kasutada juba tuttavat Taxify teenust uut riiki või linna külastades,» ütles ta pressiteates.