Millistel elualadel valitseb Eestis ametlikult suurim töötajate põud?

Kui vaadata, millised sektorid on Eestis suurimad tööandjad, siis praktiliselt iga kuues töötav eestlane on hõivatud töötlevas tööstuses (18 protsenti), iga seitsmes (15 protsenti) kaubanduses ja iga kümnes hariduses (kümme protsenti). Töötlev tööstus ja kaubandus on ka Eesti suurimad tööpakkujad, kus vabade ametikohtade arv on ka kõige suurem.