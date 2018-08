Palgaralli võib ettevõtja järsku tühjade pihkudega jätta

Kui aasta tagasi ütles Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder, et palgakasvule on raske pidurit panna, siis võib tema kinnitusel praegugi öelda, et palgad kasvavad ikka kiiresti ja pidurit ei paista, sest töötajaid on puudu, vahendab Äripäev.