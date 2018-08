Vaata, mis on saanud põlengusse sattunud Volta Loftidest tänaseks

«Saame kinnitada, et hoone taastamise käivitamine on liikunud plaanipäraselt ja tänaseks on objektil käimas täismahus taastamis- ja ehitustööd,» kommenteeris juuni alguses põlema läinud Volta Loftide arenduse arenguid Makko.

Endoveri juhatuse liikme sõnul on nad hoonest välja lammutanud peaaegu kõik õnnetuse läbi kahjustada saanud osad kuni kivimüürideni ja laepaneelideni. «Välja on lammutatud kõik kipsseinad ja aluspõrandad ning väljavahetamisel on ka kõik kommunikatsioonid,» kirjeldas Makko.

FOTO: Endover Kinnisvara

Endoveri esindaja sõnul on hoonel kehtiv kindlustuskaitse ning esimene kindlustusseltsi poolne väljamakse on tehtud, kuid kuna kindlustusprotsesside lõpuleviimine võtab aega, finantseerib ettevõte hetkel taastamist ja ehitust ka omavahenditest koostöös finantseerimispartneritega. Versobanki laenu on nad Makko sõnul refinantseerinud LHV Pangaga.

Volta Loftide põlengu tekitajas ei ole aga veel selgusele jõutud. «Meie poolt tellitud põlengu põhjuste ekspertiis ei ole veel lõplikult valminud, ootame seda ka ise,» sõnas Makko. Tema sõnul on eelinfo põhjal tõenäoline, et kindlat põlengu põhjust ekspertiis paraku tuvastada ei suuda. «Õnnetuse päeval oli äärmiselt suur tuul, mida on näha ka õnnetusest meedias liikunud fotodelt. See põhjustas tule äärmiselt kiire leviku hoone katusel, mis omakord on raskendanud põlengu põhjuste väljaselgitamist,» selgitas Endoveri juhatuse liige.

FOTO: Endover Kinnisvara