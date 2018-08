Alkoralli tulemus: Eesti tahab luua Lätiga ühtse pandipakendisüsteemi

"Eesti ja Läti vaheline joogikaubandus raugevat ei näi, pigem vastupidi. Tagastamisvõimaluseta taara kuhjub ning see mõjub halvavalt meie praegu hästi toimivale pandipakendisüsteemile ning jäätmekäitlusele laiemalt," kommenteeris Kiisler Eesti-Läti valitsuskomisjonile tehtavat ettepanekut. "Et Lätis on pandipakend praegu planeerimisjärgus, siis on hea aeg luua ühtne süsteem."