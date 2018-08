Tallink kaotab müügitulu ja kasvatab kahjumit

«Tulemusi mõjutas olulisel määral kütuse maailmaturu hinna tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samuti asjaolu, et Tallinn-Helsingi liinil on toimunud Tallinna Sadama statistikale tuginedes teises kvartalis reisijate absoluutarvu vähenemine, milles Tallink suutis tänu tehtud investeeringutele küll reisijate arvu ja turuosa kasvatada, kuid mis on mõjutanud laiemat turukonkurentsi,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.