Teadlane: maksumuudastused, millest kõik võidavad, pole võimalikud

Oravate juht Kaja Kallas lubas aga kehtestada lihtsa maksusüsteemi, kus igal inimesel on kasutada 500 eurot tulumaksuvaba miinimumi hoolimata tema sissetulekust.

Majandusprofessor Sepp selgitas, et kuigi talle meeldib Kallase maksusüsteemi lihtsus ja läbipaistvus, on see siiski kallis ja nõuab eelarvest palju raha. «Maksutulu vähenemine ühes kohas tuleb ikka kellelgi kinni maksta lisamaksuga teises kohas,» ütles Sepp.