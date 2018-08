Marek Helm liikus Nortalis edasi eksootilisele ametikohale

Piirkonna senine juht Peeter Smitt naasis peale ligi kümneaastast eemalolekut Eestisse ning jätkab ettevõttes, teatas Nortal. Nortali juhatuse esimehe ja asutaja Priit Alamäe sõnul on Nortal ligi kümne aastaga Peeter Smitti eestvedamisel ning tänu pühendunud ja tugevale tiimile suutnud piirkonnas kanda kinnitada.

«Oleme tõestanud, et Nortali unikaalset e-riigi ehitamise kogemust on võimalik edukalt eksportida ka välisturgudele,» rääkis Alamäe. Nortali juht märkis, et ettevõte näeb selles innovatsioonile ja uutele tehnoloogiatele avatud regioonis suurt potentsiaali.

Helm sobib Alamäe sõnul piirkonna äri juhtima suurepäraselt, omades üle 20-aastast juhtimiskogemust ning olles juhtinud nii võtmetähtsusega digitaalsete teenuste arendamist kui ka suurte ja ühiskondlikult oluliste reformide läbiviimist.

Nortali GCC piirkonna ja Aafrika juhi Marek Helmi sõnul on tal hea meel võtta vastu huvitav väljakutse neis innovatsioonist kannustatud riikides. «Töötan selle nimel, et avada uusi võimalusi nii äriks kui ka panustada piirkonna riikide ambitsioonikate visioonide elluviimisse,» lisas Helm.

Helm liitus Nortaliga 2017. aasta alguses ning juhtis seni valdkonda, mis nõustab ettevõtte kliente erinevatel eksportturgudel muutuste juhtimise ja riigirahanduse vallas. Eelnevalt töötas ta 20 aastat juhtivatel positsioonidel erinevates ministeeriumides ja ametiasutustes.

Teiste kõrgetasemeliste projektide seas on Nortal piirkonnas nõustanud näiteks Dubai valitsust. Ettevõte aitas koostada osa Smart Dubai 2021 visioonist, mis muuhulgas näeb ette, et 2021. aastaks on kõik avalikud teenused saadaval elektrooniliselt ja ööpäevaringselt ning kaob vajadus külastada ametiasutusi.

Käesoleva aasta juunis allkirjastas ettevõte koostöölepingu ühe Araabia Ühendemiraatide mainekama valdusettevõtte Al Maskari Holdinguga, eesmärgiga viia Nortali e-riigi ja ettevõtete nõustamise kogemus Ühendemiraatidesse.

Nortal on loonud ka tunnustatud ettevõtjaportaali «Invest Easy», mis on mõjuka Global Enterprise Registration (GER.co) indeksi põhjal maailma üks viiest parimast G2B (government to business) lahendusest. Teiste käimasolevate projektide hulgas teeb ettevõte koostööd Omaaniga, et juurutada käibemaks ja aktsiis parimal võimalikul viisil nii valitsuse kui ka ühiskonna jaoks.