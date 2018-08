Suur ehitusfirma sai buumi ajal hiigelkahjumi

Kas Maru on üksik näide või ootab ehitussektorit kriis?

Vastab ehitusfirma Rand & Tuulberg omanik ja Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees Raivo Rand:

«Maruga juhtunu iseloomustab mingis mõttes üldist turuolukorda. Eestis on liiga palju peatöövõtjaid, kes on valmis liigseid riske võtma, et tööd saada. Seda tendentsi on märgata juba aastaid ja see jätkub.

Erasektori tellijad on täna väga agressiivsed. Kuigi nad ehitavad palju, aetakse taga minimaalset hinda ja minimaalset ehitusaega, mis paneb peatöövõtja surve alla. Me ise oleme püüdnud valida neid tellijaid, kellega me hästi läbi saame ja keda me usaldame.

Kui vaatame aga riigihankeid, siis suured tuntud ehitusfirmad neid enam ei võida. Kvalifitseerimistingimused on lastud madalaks. Ja ehitusfirmad, kel pole tihtipeale kogemust, võtavad liigselt riske. Selleks, et riigihange korralikult ellu viia, pead sa olema väga tugev.»