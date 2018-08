Jaapani võimud: Mazda, Suzuki ja Yamaha tegelevad heitmenäidupettusega

Tegu on järjekordse hoobiga Jaapani tööstussektori mainele, mida on viimastel aastatel raputanud terve hulk pettuste skandaale. Nissan teatas juulis, et on ebasobilikult mõõtnud 19 erineva mudeli heitmeid ja kütusesäästlikust. Möödunud aastal tunnistasid ühel või teisel moel andmete võltsimist Kobe Steel, Mitsubishi Materials ja Toray Industries.