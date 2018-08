Kaks suurt lubavad võidu makse langetada

Oravate lubadus tõsta maksuvaba tulu määr 500 euroni kõigile inimestele, sõltumata sellest, kas ta on rikas või vaene, oleks hirmkallis – 200 miljonit eurot. Reformierakonna esimees Kaja Kallas ei selgitanud just ülemäära agaralt, mille arvelt nad selleks raha võtaks. Ta ütles vaid, et praegune maksusüsteem on ebaõiglane ja arusaamatu ning on suurendanud varimajandust ja ümbrikupalkade maksmist.