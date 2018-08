Töötukassa otsustas töötuskindlustusmakse määra

"Eesti Töötukassa nõukogu leidis, et riigi majanduspoliitika peab olema vastutsükliline. Heal ajal, nagu praegu, tuleb varuda reserve. Halbadel aegadel tuleks töötuskindlustusmakset langetada ning suurendada kulutusi, see tähendab võtta reservid kasutusele. Nõukogu vaatas enne otsuse tegemist läbi ka võimalikud kriisistsenaariumid ja võime olla kindlad, et töötuskindlustuse vahenditega saaksime hakkama ka keerulisematel aegadel," ütles töötukassa nõukogu esimees ja tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar pressiteate vahendusel.

"Arvesse tuleb võtta ka seda, et suurenenud on töötukassa kohustused inimeste ees. töötukassa kulud – näiteks töötuskindlustushüvitis – on otseselt seotud palkadega, mistõttu peaks reserv kasvama palgakasvuga samas tempos, et seniseid puhvreid säilitada," lisas Tamsar.