Tuntud reisikorraldaja käive tegi muljetavaldava hüppe

Ettevõtte teenuseid kasutas aasta esimeses pooles 134 500 inimest. Teises kvartalis teenindasid grupi ettevõtted ligi 97 000 klienti, mis on 39 protsenti enam kui 2017 aasta esimese kuue kuu jooksul.

"Pärast väga tugevaid majandustulemusi tänavu esimeses kvartalis, näitas ka teine kvartal paremaid tulemusi, kui eelmisel aastal samal ajal. Nõudlus meie reisidele püsib endiselt tugev, mis tähendab kogu grupi tulude märkimisväärset kasvu. Samal ajal hoiame oma tegevuskulud kontrolli all. Parandasime 2018 poolaastaga tulusust kõikidel tasanditel," ütles Novaturas grupi peadirektor Linas Aldonis.

"Reisipaketid tšarterlendudega jäävad Novaturas grupi kõige populaarsemateks toodeteks. Talvehooaja populaarseim sihtkoht oli Egiptus, samas suvehooaja reisijate soosik on endiselt Türgi. Sel poolaastal külastas seda riiki 34 protsenti rohkem meie kliente, kui mullu samal ajal. Baltimaade elanike reisieelistuste eesotsas on samuti Kreeka, Bulgaarias ja Hispaania puhkepiirkonnad," ütles Aldonis.

"Kokku pakkusid grupi ettevõtted esimesel poolaastal reisipakette 34 sihtkohta, samuti 111 ringreisi bussidega ja 60 huvireisi lennukitega. Meie kliendid väärtustavad reisiteenuste kõrget kvaliteeti, mida me pakume taskukohaste hindadega. See on populaarsemate sihtkohtade valikul võtmetähtsusega," märkis Aldonis.