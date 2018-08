Mereakadeemia tudengid tõid rahvusvaheliselt avamereregatilt järjekordse kulla

The Tall Ships Races on pika ajalooga rahvusvaheline avamereregatt, mille peamine eesmärk on edendada noorte purjeõpet. Meeskonna liikmena olid oodatud ennekõike kuni 25 aastased noored ning varasem purjetamise kogemus ei olnud nõutud, sest võistluse käigus õpiti kogenud kaptenite käe all. Kaptenitena sõitsid regatil Tuulelind kapten ning õppejõud Ringo Liepkalns ja mereakadeemia vilistlane, laevaohvitser, Andrei Matjukov. Mereakadeemia tudengeid nii Tallinna kui Kuressaare keskusest osales erinevatel etappidel kokku 25.