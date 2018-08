Töötajate põud on viinud söögikohad viimase piirini

KOMMENTAAR

Riik peab kiiresti langetama otsuse

Verni Loodmaa, hotelliärimees ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht

Verni Loodmaa MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

See probleem – et Eesti hotelli- ja restoranitööstuses napib oskuslikku tööjõudu – on üleval olnud juba mõned aastad. Ühel hetkel on saabunud kriitiline piir, mis on jõudnud nii kaugele, et mõned toitlustusasutused täiesti häbenemata teatavad, et peavad uksed kinni panema, sest ei leia endale piisavalt kvaliteetset kaadrit.

Toitlustus on väga tööjõumahukas tööstusharu, ega muidu ei ole paljud riigid Euroopas andnud toitlustusele kergema maksukoormuse. Selle eesmärk ei ole restoranis või kohvikus pakutava toidu hinda alla tuua, vaid et ettevõtja saaks ellu jääda ja makse maksta. Toitlustus on ju ümbrikupalga maksmisel auväärsel teisel kohal ehitussektori järel. See peegeldab lihtsalt seda, et inimesed peavad oma ellujäämise nimel trikitama, et nad ei peaks näiteks Fellini kombel uksi kinni panema.

Hotellide ja restoranide liit alustab kindlasti lähiajal selgitustööd poliitikute-otsustajate hulgas, et selle maksukoormuse osas peaks riik kiiresti võtma vastu otsuse, et see tendents ei jätkuks. Samal ajal on meil ju Eestis väga palju toredaid, nutikaid ja heakvaliteedilisi söögikohti. Oleks täiesti lubamatu sundida neid kergekäeliselt uksi sulgema.

Liit on tellinud ka maksuteemalise uuringu (nii majutus- kui toitlustussektoris) Eesti konjunktuuriinstituudilt ja loodame selle tulemused kätte saada septembri teises pooles.