Endine kohtutäitur sattus kriminaaluurimise alla

«Justiitsministeeriumile teadaolevalt on Vilbo ametitegevuse üle võtnud täitur Risto Kütt esitanud politseile Vilbo suhtes kuriteoteate ja kriminaalmenetlus on alustatud. Seda, kas täitur on laekunud summad omastanud või mitte, selgub alles uurimise käigus,» kinnitas justiitsministeeriumi vabakutsete talituse nõunik Alar Must Äripäevale.