Reformierakonna valimislubadus: alkoaktsiis alla ja kõigile 500 eurot maksuvaba tulu

«Reformierakonna plaan on kehtestada lihtne ja õiglane maksusüsteem, kus igal inimesel on kasutada 500 eurot tulumaksuvaba miinimumi ning pärast seda kehtib astmeteta tulumaks,» teatas erakonna esimees Kaja Kallas. Ta lisas, et see on oluline samm tööjõumaksude alandamiseks ja jätaks aastas inimestele kätte suurusjärgus 200 miljonit eurot.