Iraani sanktsioonid võivad viia Euroopa pangad kohtu ette

Vaatamata uuele seadusele, mis julgustab Iraaniga kauplema, ei julge paljud Euroopa ettevõtted siiski USA raevuga riskida. Prantsuse naftahiid Total teatas näiteks mitmetesse miljarditesse eurodesse ulatuva Iraani investeeringu külmutamisest. Saksa autotootja Daimler teatas peale uute USA sanktsioonide kehtima hakkamist, et lõpetavad oma tegevuse Iraanis täielikult.

Enamus maailma kauplemisest toimub dollarites ja selle pärast vajavad enamus rahvusvahelisi ettevõtteid ja panku ka ligipääsu dollarile. Trump on teinud aga selgeks, et kõik, kes teevad Iraaniga äri, võivad pühkida dollari-põhisest kaubandusest oma suu puhaks. Just selle pärast valivad pangad tõenäoliselt kahest halvast valikust USA nõudmistele järgi andmise.