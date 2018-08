Kaubanduslööming kogub tuure: USA pani paika uued tollid Hiinale

Maksustatakse 279 toodet, mlle hulka kuuluvad näiteks mootorrattad, spidomeetrid ja antennid, aga ka mitmesugused kemikaalid ja masinaosad. Tegu on osaga märtsis välja kuulutatud maksupaketist, mille järgi määratakse tollid 50 miljardi dollari väärtuses Hiina impordile. Samast paketist hakkasid kehtima 34-miljardised tollid juuli lõpus.

USA süüdistab Hiinat ebaausates kaubanduspraktikates ja USA tehnoloogilise innovatsiooni varastamises. Näiteks peavad Hiinas tegutsevad ettevõtted võtma omale alati kohaliku partneri ja jagama nendega ka oma tehnoloogiat. Ameerika ettevõtted hoiatavad aga, et kahe maailma suurima majanduse vaheline kaubandussõda läheb maksma kõige rohkem tarbijatele, kes seisavad silmitsi hinnatõusudega.

Hiina on omalt poolt süüdistanud Ühendriike kiusamises ja protektsionismis ning vastanud kõigile tollidele omapoolsete maksudega. Kahe riigi vahelised kaubanduskõnelused on jooksnud täielikult ummikusse.

President Donald Trump on lubanud kehtestada Hiina kaupadele kuni 200 miljardini ulatuvad tollid ja hiljuti viitas ta ka võimalusele, et maksustatakse kõik Hiinast sisse toodud kaubad. Kahe riigi vahelise kaubanduse väärtuseks on aastalõikes kusagil 650 miljardit dollarit.