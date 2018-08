Ministeerium selgitab, mis on aktsiiside kukutamise halvad tagajärjed

«Selle põhjuseks võib olla see, et hinnad jäävad piiripoodides madalamaks kui Eestis tänu madalamatele kuludele ja marginaalidele ning ka pandipakendi süsteemi puudumisele,» selgitas rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre. Lisaks kardavad nad seda, et kui alkohol muutub Eestis tänu aktsiiside langetamisele odavamaks, hakkavad inimesed rohkem jooma.

Pikemas vaates on aga poliitikutel võimalik otsustada, kas Eesti alkoholipoliitika tugineb pigem kõrgetel või madalatel aktsiisimääradel ja poliitikat muutes kompenseerida aktsiisitulu muude tuludega. «Samuti tuleb siis hinnata ka poliitikamuutuse võimalikku mõju inimeste tervisele. Euroopas ja maailmas on alkoholipoliitikas kasutatud nii Eestist kõrgemaid kui ka madalamaid aktsiise,» lõpetas Suutre.

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul on aktsiisipoliitika kritiseerimine ootuspärane. Teema on aktuaalne – ajakirjanduses räägitakse piirikaubanduse vohamisest ja laekumata jäänud maksurahast – ning ka valitsuse liikmed on tunnistanud alkoholiaktsiisi tõstmist ilma selle mõjuanalüüsita piirikaubandusele. Paljud arvamusliidridki on välja öelnud, et aktsiisipoliitika vajab vigade parandust.