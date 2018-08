Kohus mõistis 3,5-miljonilise maksukelmuse ja kuritegeliku ühenduse süüasja osalised õigeks

Kohtu hinnangul ei tõestanud esitatud tõendid kuritegeliku ühenduse loomist

Ka ei leidnud kohus, et kinnitamist oleks leidnud liikmete värbamine kuritegelikku ühendusse.

«Süüdistuses oleks tulnud «värbamine» konkreetse sisuga täita - milline oli Podžuki plaanipärane tegevus eesmärgiga leida KÜsse liikmeid ja millises vormis värbamine toimus. Juhul, kui kohus hakkaks ise esitatud tõendite pinnalt sisustama Podžukile ette heidetud kuritegeliku ühenduse loomist ja liikmete värbamist, oleks see süüdistuse piiridest väljumine ja ilmselge kaitseõiguse rikkumine,» märkis kohus oma otsuses.

Kohus lisas, et kohtulikul uurimisel ei esitatud ühtegi tõendit selle kohta, kuidas kujundas Požduk kuritegeliku ühenduse tahet, millele selle liikmed allusid. «Veelgi enam, ei ole võimalik tõendatuks lugeda, et selline kuritegeliku ühenduse tahte kujundamine hõlmanuks liikmete allutamist teatud laadi juhtimisstiilile, rääkimata allutamisest rangele juhtimisstiilile, kus igaühe roll kuritegude toimepanemisel oleks olnud kindlaks määratud,» seisab kohtuotsuses.

Karistusseadustiku järgi peab kuritegelikku ühendusse kuuluma koos juhiga vähemalt kolm inimest. Kohus leidis, et prokurör ei ole esitatud tõenditega tõendanud sellise kolmest või enamast isikust koosneva struktuuriga grupi olemasolu karistusseadustiku mõttes.

Prokuratuur esitas süüdistuse viiele mehele ja ühele naisele

Süüdistuse järgi esitasid kuritegeliku ühenduse liikmed osaühingu maksudeklaratsioonides valeandmeid, et saada alusetult suuri käibemaksutagastusi. «Ebaseaduslikult saadud raha varjamiseks tehti süüdistuse järgi näilikke tehinguid, näiteks rõivakaupade ostu-müügilepinguid, kus liigutati küll raha, kuid mitte kaupu,» on süüdistust kommenteerinud prokurör Indrek Kalda.

Kohtu all olid Nurme vabriku omanik Stanislav Podžuk, Nurme Vabrik OÜ ja nüüd juba likvideeritud ettevõtte PVMP-Ex juhatuse liige Alari Engman ning kolm tekstiiliärimeest – Valeri Raja, Igor Štšerban ja Aleksander Piel. Samuti Olga Tihhina, kes on ettevõtte Polar Tekstiil juhatuse liige, mis tegutseb Nurme vabriku ruumides, sama ettevõtte juhatuse liige on ka Podžuk.