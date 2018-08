Rosimannuse osalusega kaubamaja teenis suure kasumi

Arsenal Center teenis mullu oma põhitegevuselt ehk kaubanduskeskuse pindade rendilt pea miljon eurot tulu. Reklaami- ja muud tulud moodustasid 500 000 eurot. Lisaks teenis ettevõte kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutumisest omakorda poolteist miljonit eurot, selgub Arsenali majandusaasta aruandest.

Arsenali keskuse juht Aadu Oja kirjutas aruandes, et nende peamiseks ülesandeks on keskuse tuntuse kasvatamine Põhja-Tallinna elanike seas. «Samuti vajalike muudatuste tegemine kaupluse-ja teeninduspindade operaatorite osas, et leida sobivaim valik kiiresti kasvava linnaosa vajaduste rahuldamiseks.»

Kuigi Oja tunnistab, et konkurents kaubanduspindade turul on väga tihe ja kasvab, valmib Arsenali keskuse vahetus naabruses Põhja-Tallinnas ja Kalamajas sadade kaupa uusi elupindu, mis peaks tulevikus ära tasuma.

Arsenali keskuse kontoripinnast on praeguse seisuga kaetud enam kui 90 protsenti. Lisaks jätkab ettevõte detailplaneeringu tegemist enda vabadel kinnistutel, et vajaduse tekkides olla valmis uut hoonete ehitamiseks. «Põhja-Tallinn on lähiaastatel tõenäoliselt kõige kiiremini kasvav linnaosa ning Arsenal on valmis selle arenguga kaasa minema,» kirjutab Oja.

Arsenal Center OÜst omavad enam kui 10 protsendilist osalust Ülo Adamson, David Steward Coolidge, Aadu Oja ja Maidu Kaasik. Rain Rosimannusele kuulub ettevõttest läbi AO Arendus OÜ 4,65 protsendiline osalus.

Keskuse müügi kohal korruptsioonivari

Arsenali keskuse kinnistute omaaegne müük sattus möödunud aasta jaanuaris avalikkuse teravdatud tähelepanu alla. Nimelt selgus, et Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüs 2012. aastal Arsenali keskuse kinnistu 1,52 miljoni euroga ettevõttele, kus oli aastaid avalikkusele teadmata optsioon just Rain Rosimannusel.

Kuna RKASi nõukogu esimees oli toona hilisem peaminister, Rosimannuse erakonnakaaslane Taavi Rõivas, võis riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Artur Talviku sõnul näha halvimal juhul tehingus mõjuvõimu kuritarvitamist ja lausa poliitilist korruptsiooni.

Lisaks tellis Riigi Kinnisvara tehingute auditeerimiseks erikontrolli, mille tulemustest selgus, et analüüsitud seitsme kinnistu müümisel esines mitmeid puudusi müügikorralduse sisemiste reeglite järgimises, sealjuures müüdi Arsenali keskuse kinnistu ilmselt liiga odavalt.