Danske Bank lubab Taani prokuratuuri rahapesu uurimisel aidata

«Meil on ametivõimudega pidev hea ja konstruktiivne dialoog ning oleme SOIK-i [Taani tõsiste rahvusvaheliste ja majanduskuritegude talituse] teenistuses, kui neil on mõnes küsimuses vaja täiendavaid selgitusi,» ütles Danske Banki esindaja Flemming Pristed AFP-le.

Esmaspäeval andis Taani prokuratuur teada, et on alustanud kriminaaljuurdlust. Riigiprokuratuuri teatel on veel liiga vara rääkida sellest, kas uurimisele järgnevad ka konkreetsed süüdistused ning prokuratuuri pressiesindaja ei soovinud Bloombergile kommenteerida, kas asjas on potentsiaalseid kahtlusaluseid või kui kaua uurimine võib aega võtta.