Olympic kukub Tallinna börsil

OEG juhatus teatas eile börsile, et on saanud taotluse OEG aktsionärilt, Odyssey Europe AS-ilt OEG vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest summas 1,40 eurot aktsia kohta.

Kevadel tehti Olympicu aktsionäridele ülevõtmispakkumine hinnaga 1,9 eurot aktsia. Ent osa ettevõtte väikeaktsionäre polnud selle pakkumisega rahul ja on teatanud, et nad sooviksid saada aktsia eest 2,3-2,5 eurot. Väikeaktsionärid on samuti varasemalt teatanud, et plaanivad kasutada kõiki õiguslike vahendeid, et Olympicu börsilt lahkumist takistada.