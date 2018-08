Eesti ettevõtetele hüvitati 230 000 euro eest kahjusid

«Selle poolaasta ebaõnnestunud tehingud Skandinaavias näitavad, et ettevõtetel tekib ootamatuid olukordi ka usaldusväärsetes äripiirkondades. Nii juhtus näiteks tänavu ka Eesti ettevõtete seni edukalt tegutsenud Taani äripartneritega, kes ootamatult pankroti välja kuulutasid,» kirjeldas KredEx Krediidikindlustuse juh Erki Aamer.

Ta lisas, et enamik pankrotte on seotud erinevate ootamatustega - olgu selleks äpardunud äriplaan, võtmeisikute lahkumine või tegevjuhi raske haigus - selliseid sündmuseid ei saa ette näha ning kaitsta nendest tuleneva võimaliku kahju vastu saab vaid ise teadlikult käitudes ja oma ettevõtet kindlustusega kaitstes.

Võimalus pakkuda kapitalimahukate kaupade müügil oma välispartnerile tänu krediidikindlustusele ka finantseerimisvõimalust on Euroopas juba tavapäraseks praktikaks ja seda kasutab üha enam ka Eesti ettevõtteid,» rääkis Aamer. Ta lisas, et pikaajalise äriprotsessiga võib kaasneda ka rohkem riske.

«Erinevaid ekspordi sihtriike vaadeldes tuleb mõelda ka sellele, kuidas mõjutab ostja käitumist olukord tema riigis ja missugune on olnud ostja varasem maksekäitumine. Kui müüja-pooleks olev ettevõte ei tunne end neis küsimustes kindlana ja näeb, et need aspektid võivad tema äri mõjutada, oleks mõistlik mõelda enne tehingu sõlmimist riskide maandamisele,» soovitab Aamer.