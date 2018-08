Tüli USAga viib Türgi majanduse üha täbaramasse olukorda

Pärast seda, kui Türgi autoritaarne president Recep Tayyip Erdogan teatas laupäeval riigimeedias, et vastab USA sanktsioonidele sama rohuga, on liir langenud suisa 6,7 protsenti. iShares MSCI Turkey fond on kukkunud aga 7,5 protsenti, mis on kõige kehvem tulemus peale 2009. aastat. Kokku on Türgi liir kaotanud selle aasta jooksul USA dollari vastu ligemale 28 protsenti, kirjutab Bloomberg.