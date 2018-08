Taani prokuratuur alustas Danske Eesti filiaali asjus kriminaaluurimist

Danske Banki aktsia väärtus on langenud käesoleval aastal ligi veerandi võrra pärast seda, kui ajaleht Berlingske väitis, et panga Eesti filiaal oli aastatel 2007-2015 seotud 53 miljardi Taani kroonini - ehk rohkem kui seitsme miljardi euroni - ulatuva rahapesuga.

Danske Bank on tunnistanud vigu seoses rahapesuvastaste meetmete rakendamisega Eesti filiaalis ning on seetõttu alustanud ka sisejuurdlust, mille tulemused peaksid selguma käesoleva aasta septembris.

Taani riigiprokuratuur märkis, et hetkel on veel vara öelda, kas uurimisele järgnevad ka mingid kriminaalkahtlustused või - süüdistused, kuid prokuratuur tunnistas, et neile on laekunud sellel teemal mitmeid kuriteoteateid ja ühe neist tegi eelmisel kuul ka USA-Briti ettevõtja Bill Browder, kes tegi sarnase kuriteoteate ka Eesti võimudele.