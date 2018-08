OEG ülevõtja alandas aktsiate hinda

Ettevõtte börsilt viimise vastu olekust on teatanud mõned ettevõtte väikeaktsionärid, kes ei ole soovinud oma osalust Olympicus pakutud 1,9 euroga aktsia eest loovutada ja kes on teatanud, et nad sooviksid saada aktsia eest 2,3-2,5 eurot. Väikeaktsionärid on samuti varasemalt teatanud, et plaanivad kasutada kõiki õiguslike vahendeid, et Olympicu börsilt lahkumist takistada. Ettevõtte aktsiad on börsilt lahkumiseni vabalt kaubeldavad.